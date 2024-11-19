Новости 19 ноября: "Укрнафта" покупает АЗС Shell, меньшие ограничения света, бюджет-2025
Об электроэнергии: В среду 20 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 6:00 до 22:00.
Ситуация со светом улучшится через несколько дней, а для полного отказа от графиков отключений нужны недели.
Об "Укрнафте": ПАО "Укрнафта", что является частью Группы Нафтогаз, и международная компания Shell заключили соглашение о приобретении доли 51% в ООО "Альянс Холдинг".
О бюджете: Верховная Рада проголосовала в целом за проект государственного бюджета Украины на 2025 год.
О мобильных операторах: Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell выиграли лоты на приобретение лицензий для пользования радиочастотным спектром в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц.
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