Новости 19 ноября: "Укрнафта" покупает АЗС Shell, меньшие ограничения света, бюджет-2025

Об электроэнергии: В среду 20 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 6:00 до 22:00.

Ситуация со светом улучшится через несколько дней, а для полного отказа от графиков отключений нужны недели.

Об "Укрнафте": ПАО "Укрнафта", что является частью Группы Нафтогаз, и международная компания Shell заключили соглашение о приобретении доли 51% в ООО "Альянс Холдинг".

О бюджете: Верховная Рада проголосовала в целом за проект государственного бюджета Украины на 2025 год.

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О мобильных операторах: Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell выиграли лоты на приобретение лицензий для пользования радиочастотным спектром в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц.

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Больше убитых врагов за меньшие деньги. Как украинская армия уверовала в "религию" ISTAR и почему не все ею пользуются

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Технологическое преимущество на поле боя обеспечивает не только оружие. 13 бригада НГУ "Хартия" внедрила систему, которая позволяет останавливать наступления врага без единого выстрела пехотинцев. Как она работает?

Война, долги и популизм Зеленского. На что будут тратить бюджет 2025 года?

Верховная Рада окончательно приняла закон о государственном бюджете на 2025 год. Без сюрпризов не обошлось. Как приятных, так и не очень.