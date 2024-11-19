Рада схвалила бюджет України на 2025 рік

Верховна Рада проголосувала в цілому за проєкт державного бюджету України на 2025 рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За відповідне рішення проголосували 257 народних депутатів.

Проєкт передбачає рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,23 трлн грн.

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Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн.

На програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн.

У 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.

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Дохід – 2,3 трлн грн. Сюди увійшли, зокрема, 141 млрд грн від податкового законопроєкту №11416-д.

Також очікується, що в у наступному році зовнішнє фінансування складе $38,4 млрд.

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Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала законопроєкт з бюджету України на 2025 рік у першому читанні.