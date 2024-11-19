Для повної відмови від графіків відключень потрібні тижні – радник прем'єра
Ситуація зі світлом покращиться за кілька днів, а для повної відмови від графіків відключень потрібні тижні.
Таку думку висловив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко в ефірі "Київ24".
За його словами, відбулися покращення з електропостачанням в Одеському регіоні: понад 60% споживачів заживлено. Водночас там найбільший масштаб уражень.
"Ми розраховуємо за кілька днів суттєво покращити ситуацію з графіками. Якщо говорити про повну відмову від них, то боюсь, що для такого прогнозу необхідно не дні, а тижні", - розповів він.
Він додав, що енергетики працюють цілодобово в три зміни, щоб швидко здійснити всі ремонтні роботи.
Нагадаємо:
Графіки відключення повернулися в Україні після масованого ракетного обстрілу РФ 17 листопада.
У Києві, Київщині та Дніпропетровщині адаптували графіки відключення світла до щоденних змін в енергосистемі.
Кілька обленерго повідомили про скасування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії, запроваджених НЕК "Укренерго" з 6:00 до 23:00 вівторка 19 листопада.