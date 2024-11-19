Графіки відключення світла на середу: обмеження будуть легшими
У середу 20 листопада енергетики застосовуватимуть графіки відключення світла з 6:00 до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що будуть вимикати одну чергу (4 години без світла для черги на добу).
Енергетики нагадали, що причина запровадження обмежень - це пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада
"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком", - додали в енергокомпанії.
Водночас у середу обмеження будуть легшими за вівторок, коли вимикали до 2 черг одночасно в окремі години.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.Реклама:
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло