Графіки відключення світла на середу: обмеження будуть легшими

У середу 20 листопада енергетики застосовуватимуть графіки відключення світла з 6:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що будуть вимикати одну чергу (4 години без світла для черги на добу).

Енергетики нагадали, що причина запровадження обмежень - це пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада

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"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком", - додали в енергокомпанії.

Водночас у середу обмеження будуть легшими за вівторок, коли вимикали до 2 черг одночасно в окремі години.