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Графіки відключення світла на середу: обмеження будуть легшими

Вівторок, 19 листопада 2024, 18:06 - Артур Крижний

У середу 20 листопада енергетики застосовуватимуть графіки відключення світла з 6:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що будуть вимикати одну чергу (4 години без світла для черги на добу).

Енергетики нагадали, що причина запровадження обмежень - це пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада

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"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком", - додали в енергокомпанії.

Водночас у середу обмеження будуть легшими за вівторок, коли вимикали до 2 черг одночасно в окремі години.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

енергетика
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