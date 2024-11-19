"Укрнафта" купує частку 51% у мережі АЗК Shell в Україні

ПАТ "Укрнафта", що є частиною Групи Нафтогаз, та міжнародна компанія Shell уклали угоду про придбання частки 51% у ТОВ "Альянс Холдинг".

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що провідний міжнародний інвестиційно-банківський радник Rothschild & Co провів оцінку угоди та активів. Сума угоди поки не розголошується.

У найближчі дні "Укрнафта", яка визначена переможцем конкурентного процесу, разом із Shell звернеться до Антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію, який є обовʼязковою передумовою завершення угоди. Після його отримання "Укрнафта" зможе повністю завершити угоду та набути всіх прав і обов'язків акціонера.

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"Укрнафта стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, що включає в себе 118 працюючих АЗК, а також інше майно. Прибуток, який отримуватиме "Альянс Холдинг", надходитиме до державного бюджету у вигляді дивідендів", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Shell входить до ТОП-10 мереж за обсягами продажів в Україні: 118 працюючих автозаправних комплексів, №9 за реалізацією пального за результатами 9 місяців 2024 року та №7 за кількістю АЗК, що розташовані переважно в сприятливих зонах з інтенсивним трафіком.

Протягом року буде проведено ребрендинг усіх АЗК. Умови існуючих договорів В2В виконуватимуться у повному обсязі. Також буде збережено персонал компанії – 1550 працівників, які працюють на АЗК та в головному офісі.

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Нагадаємо:

Фонд державного майна наприкінці жовтня 2024 року офіційно став власником 49% статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею автозаправних станцій Shell в Україні.