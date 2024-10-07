Новости 7 октября: атака на энергообъекты, ограничения Telegram, транзит газа РФ

Об атаке на энергообъекты. За прошедшие сутки, 6 октября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.

Об ограничении использования Telegram. В Верховной Раде введут ограничения на использование мессенджера Telegram в служебных целях.

О транзите российского газа. Украина не продлит контракт по транзиту российского газа после его окончания в 2025 году.

О налогообложении международных посылок. В случае внедрения новых сборов на международные посылки можно ожидать логистический коллапс и огромные задержки в доставке.

Реклама:

О немецких заводах. В августе 2024 года количество заказов на немецких заводах упало на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что превзошло ожидания.

Эксклюзив ЭП

Картофель подорожал на 200%. Почему в Украине растут цены на овощи и что будет дальше?

Реклама:

В 2024 году цены на овощи в несколько раз обогнали прошлогодние и будут расти дальше. Почему так происходит?