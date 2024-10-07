Картопля подорожчала на 200%. Чому в Україні ростуть ціни на овочі і що буде далі?

Як і на будь-який сезонний продукт, ціни на овочі та взагалі їхня присутність на прилавках зумовлена порою року. Тому найдорожчим місяцем зазвичай є квітень, коли продукція на складах закінчується, а сезон нових врожаїв ще не наступив.

Далі ціни поступово зменшуються до свого мінімуму, який настає в серпні, коли з полів збирають врожаї, і вони потрапляють на ринки та в супермаркети. З вересня-жовтня відбувається поступове зростання вартості продукції з полів, аби досягти свого максимуму у квітні. Так відбувається щороку.

З початком великої війни та окупацією значної території на півдні ціни на овочі суттєво зросли, але самі сезонні коливання залишаються незмінними. Змінюються лише амплітуди.

Цьогоріч ситуація склалася так, що літній мінімум був далеким від торішнього, а на осінь ціни почали швидко зростати. Результат – картопля, томати та інші овочі вдвічі дорожчі, ніж у цей час торік.

Чому так сталося і чи готуватися до дефіциту традиційних овочів?

Де вирощують овочі

Традиційно найбільше овочів в Україні вирощували на Херсонщині. На помідори та огірки з цього регіону припадало 40% річного врожаю країни, або понад 90 тис тонн. Крім того, на Херсонщині вирощувалося найбільше цибулі, перців, моркви та баклажанів. До 2022 року з величезним відривом у вирощуванні овочів на другому місці перебувала Миколаївщина – 30 тис тонн.

Внаслідок бойових дій та окупації частини Херсонської області овочева географія змінилась. На це було дві причини: з втратою виробництв на півдні підприємці в інших областях прагнули заповнити ринок своєю продукцією, а також – релокація з прифронтової зони.

"Українські підприємці зробили акцент на релокацію бізнесу не лише у сусідні центральні області, наприклад Дніпропетровську, яка завжди вирізнялася високим рівнем виробництва, але і у північні регіони – Рівненщину, Житомирщину, і у західні – Львівщину, Волинь, Тернопільщину", – розповідає керівник проєкту "АПК-інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.

Через рік після початку великої війни на першу позицію з вирощування овочів вийшла Миколаївська область, свідчать дані Держстату. Врожаї в області у 2023 році зросли вчетверо, у порівнянні з 2021 роком, до 130 тис тонн (майже 50% всіх овочів в Україні).

В лідерах минулого року Дніпропетровщина та Київщина. Набирають оберти західні регіони – Тернопільська, Львівська та Волинська області.

Цьогорічне аномальне літо, яке характеризувалося малою кількістю опадів та надзвичайно високими температурами, найбільше вдарило по півдню країни. Важливо, що спека припала саме на період вегетації, тобто росту рослин, і вплинули як на кількість врожаю багатьох овочів, так і на його якість.

Це і є основний фактор високих цін цього сезону.

Куди поділася картопля

В Україні овочі вирощують переважно у відкритому ґрунті, тобто без використання теплиць чи парників, і абсолютну більшість виробництва здійснюють невеликі фермери.

Надто високі температури та нестача опадів мали декілька наслідків. По-перше, ґрунтові овочі або не вродили, або виявилися значно гіршої якості, тож фермери не могли зібрати запланований врожай для продажу.

По-друге, навіть тепличні овочі, що знаходиться у більш контрольованому середовищі, постраждали від аномальної погоди, адже допоміжні сітки не могли повністю закрити пекуче сонце.

У підсумку, в сезон, який мав би бути найдешевшим за рахунок овочів відкритого ґрунту, ціни так і не опустилися до потенційного мінімуму, адже продукції з полів зібрали значно менше. Крім того, пришвидшилася й інфляція у всій країні, що тисне на собівартість.

За словами Хорева, аграрії увійшли в поточний сезон досить стабільно: релокація виробництва овочів відбулася, культури, яких не вистачало, були досаджені. Але погодні умови, внесли свої корективи.

"З липня і до початку вересня на більшості територій України або не було опадів, або їх було недостатньо. Липнева спека спричинила колосальні втрати. Через посуху багато що втратили, багато що не проросло. Вона вплинула як на овочі, які вирощувалися в цей період, так і на закладання нового насіння, наприклад капусти чи моркви, яка збирається зараз", – каже заступник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Штучний крапельний полив рослин, де він був, також не врятував ситуацію, і пекуче сонце пошкодило навіть тепличні овочі, які намагалися сховати плівками та сітками.

"Капуста, мабуть, найбільше постраждала, далі йде картопля і на третьому місці за втратами – цибуля. Але цибулі насадили дуже багато, тож навіть попри втрати пропозиція перевищує попит цього року", – каже Хорев. За його словами, зменшення по врожаю картоплі сягають від 20% до 50% і більше.

Ймовірно, на меншу кількість врожаю цього сезону вплинули не лише втрати через спеку, але й переорієнтація фермерів на інші культури у прагненні отримати більші прибутки.

"У 2023 році багато хто насадив овочів, проте ціни були низькі, на відміну від 2022 року. Відповідно, наступний сезон низка фермерів вирішила не засівати ті ж площі томатами, перцями, бо було не вигідно. Тому цьогоріч вони знову перейшли на інші культури, що наклалося на погодні умови", – додає Марчук.

У 2024 році ціни на овочі, передусім картоплю, були вдвічі вищі ніж минулого року getty images

Паралельно з цим в аграріїв триває стандартне накопичення у сховища якісних овочів, які можна буде реалізовувати поступово і ще дорожче до лютого 2025 року.



За словами Хорева, подекуди аграрії намагаються сховати врожай картоплі, аби заробити пізніше, але така стратегія може не спрацювати, якщо на ринок зайде імпорт. В Україну вже завозяться невеликі партії цієї культури з країн Балтії. Імпортна продукція цьогоріч буде якісніша, а високі ціни на українському ринку дозволять експортерам заробити навіть з урахуванням логістичних витрат. Тож, логічно, що споживачі надаватимуть перевагу дешевому та якісному імпорту.

Отже, якщо говорити про борщовий набір, то його високі ціни цього сезону зумовлені інфляцією, меншими засіяними площами та втратою врожаїв через спеку.

Дещо інша ситуація з помідорами та огірками. Та пропозиція, яка в літній сезон завжди складалася з масового збору врожаю з відкритого ґрунту, цього року не надійшла на ринок. Рослини у більшості просто не виросли, а там, де росли, йдеться про невеликі господарства, які мали змогу збільшувати полив, ховати різними способами від спеки тощо.

Тож на полиці супермаркетів та ринків переважно потрапили тепличні овочі. Але, по-перше, така продукція дорожча у виробництві, по-друге, врожаї в теплицях також впали через спеку, а по-третє – загальна пропозиція в декілька разів менша за ту, яка була в попередні роки. Продукція другого обороту з теплиць через погоду надходила у ринок пізніше.

Зменшення пропозиції майже завжди означає зростання вартості. Як наслідок, ціни по багатьох групах овочів на сьогодні є значно вищими, ніж рік тому.

У мережі супермаркетів АТБ кажуть, що найбільше зростання цін спостерігають на борщовий набір (капуста, картопля, морква) та тепличну продукцію (огірок, томат). У порівнянні минулорічними цінами здорожчання за цими позиціями становить 20-100%.

Що буде з цінами і погодою

Найімовірніше, що вартість овочів надалі зростатиме. Цикл, який знаменується мінімальними цінами у липні-серпні, також означає поступове подорожчання овочів до весняного періоду.

"Пік росту фактичних цін ми ще не відчули. Тенденція така, що в листопаді-грудні цінова пропозиція буде зростати. Якщо лише не відбудеться дуже великого заміщення імпортом", – вважає Марчук.

В АТБ очікують, що темпи подальшого зростання цін будуть зрозумілі за підсумками збору врожаю у жовтні-листопаді. "У разі стандартної врожайності та відсутності форс-мажорів (екстрених відключень енергопостачання тощо), при стандартному зберіганні продукції в осінньо-зимовий період, підвищення цін очікуємо лише на сезонні товари", – кажуть у мережі.

Наразі масового імпорту товарів овочевої групи не відбувається. Зазвичай пізніше восени починається імпорт помідорів та огірків з Туреччини, де собівартість значно менша, ніж в Україні. "З початком імпорту ми отримаємо стабільність ринку за більш менш стабільними цінами, але поки маємо споживати цю дорожчу продукцію в менших обсягах", – каже Хорев.

Аналітик також вважає, що ціни на капусту та картоплю вирівняються з подальшим збором врожаю, який за сприятливої погоди може бути більш успішним і дозволить закласти обсяги на зберігання та вивільнити частину продукції на ринок. Схожа ситуація з пізніми сортами моркви та інших коренеплодів.

Проти вирівнювання цін грає наближення низьких температур, що зобов'яже комбінати вмикати опалення у своїх теплицях. А це означає вищі витрати на енергоносії. Якщо повернуться відключення електроенергії, собівартість може зрости ще більше.

У підсумку варто зазначити, що про дефіцит овочів не йдеться. Якщо на ринку не вистачатиме певної продукції, чи продукції вищої якості, цю прогалину на ринку перекриє імпорт.

Але прогнозувати врожаї та ціни наступного року неможливо – навіть якщо глобальне потепління нікуди не зникне, кількість опадів та температурні рекорди з року в рік відрізняються, а фермери адаптуються під умови роботи нового часу.