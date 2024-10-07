Всі розділи
Укр / Рус

У Верховній Раді обмежать використання Telegram

Понеділок, 7 жовтня 2024, 12:21 - Артур Крижний

У Верховній Раді введуть обмеження на використання месенджера Telegram у службових цілях.

Про це повідомляє голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Це рішення було прийнято на основі рекомендацій Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з розпорядженням, запроваджено наступні заходи безпеки:

  • Двофакторна авторизація є обов'язковою, а синхронізації контактів не має бути. Також працівники повинні блокувати комп'ютери, залишаючи їх без нагляду.
  • Заборона передачі службової інформації через Telegram.
  • Заборона використання Telegram на службових комп'ютерах або на особистих пристроях, що використовуються в роботі.
  • Технічні блокування месенджера і фіксація спроб несанкціонованого доступу до Telegram на робочих пристроях.

Такі заходи обґрунтовані тим, що в минулому сторонні особи отримували доступ до даних держслужбовців через Telegram або створювали фальшиві акаунти, як це сталося з підробленим каналом спікера Руслана Стефанчука.

Реклама:

Ці обмеження стосуються виключно апарату Ради і не обмежують використання месенджера в особистих цілях.

Нагадаємо:

Месенджер Telegram надаватиме органам влади IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається нелегальною діяльністю.

Реклама:

У четвер 19 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.

Реклама:
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті