У Верховній Раді обмежать використання Telegram
У Верховній Раді введуть обмеження на використання месенджера Telegram у службових цілях.
Про це повідомляє голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
Це рішення було прийнято на основі рекомендацій Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з розпорядженням, запроваджено наступні заходи безпеки:
- Двофакторна авторизація є обов'язковою, а синхронізації контактів не має бути. Також працівники повинні блокувати комп'ютери, залишаючи їх без нагляду.
- Заборона передачі службової інформації через Telegram.
- Заборона використання Telegram на службових комп'ютерах або на особистих пристроях, що використовуються в роботі.
- Технічні блокування месенджера і фіксація спроб несанкціонованого доступу до Telegram на робочих пристроях.
Такі заходи обґрунтовані тим, що в минулому сторонні особи отримували доступ до даних держслужбовців через Telegram або створювали фальшиві акаунти, як це сталося з підробленим каналом спікера Руслана Стефанчука.
Ці обмеження стосуються виключно апарату Ради і не обмежують використання месенджера в особистих цілях.
Нагадаємо:
Месенджер Telegram надаватиме органам влади IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається нелегальною діяльністю.
У четвер 19 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.