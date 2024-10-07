У Верховній Раді обмежать використання Telegram

У Верховній Раді введуть обмеження на використання месенджера Telegram у службових цілях.

Про це повідомляє голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Це рішення було прийнято на основі рекомендацій Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з розпорядженням, запроваджено наступні заходи безпеки:

Двофакторна авторизація є обов'язковою, а синхронізації контактів не має бути. Також працівники повинні блокувати комп'ютери, залишаючи їх без нагляду.

Заборона передачі службової інформації через Telegram.

Заборона використання Telegram на службових комп'ютерах або на особистих пристроях, що використовуються в роботі.

Технічні блокування месенджера і фіксація спроб несанкціонованого доступу до Telegram на робочих пристроях.

Такі заходи обґрунтовані тим, що в минулому сторонні особи отримували доступ до даних держслужбовців через Telegram або створювали фальшиві акаунти, як це сталося з підробленим каналом спікера Руслана Стефанчука.

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Ці обмеження стосуються виключно апарату Ради і не обмежують використання месенджера в особистих цілях.

Нагадаємо:

Месенджер Telegram надаватиме органам влади IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається нелегальною діяльністю.

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У четвер 19 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.