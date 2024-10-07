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Ворог атакував енергооб'єкти у п'яти областях – Міненерго

Понеділок, 7 жовтня 2024, 11:31 - Віктор Волокіта

За минулу добу, 6 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. 

У Чернігівській області внаслідок обстрілів повітряних ліній та підстанції знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 1568 абонентів.

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У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів вимикались повітряні лінії, що призвело до знеструмлення побутових споживачів та місцевої промисловості, також знижували напругу енергетичні об’єкти. Живлення відновлено.

Міненергетики електроенергія
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Економічна правда
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