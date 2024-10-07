Німецькі заводи все більше відстають, оскільки замовлення падають

У серпні 2024 року кількість замовлень на німецьких заводах впала на 5,8% порівняно з попереднім місяцем, що перевершило очікування.

Про це повідомляє The Wall Streeet Journal.

Німецькі виробничі замовлення в серпні впали більше, ніж очікувалося, що ще сильніше погіршило ситуацію в секторі, який перебуває в скрутному становищі і не подає жодних ознак відновлення.

Зазначається, що серпневе падіння було частково зумовлене великими замовленнями на транспортне обладнання, включаючи літаки, кораблі, потяги, військову техніку, зробленими в попередньому місяці.

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Якщо виключити великомасштабні замовлення, які дають краще уявлення про сильні і слабкі сторони сектору, то в серпні замовлення скоротилися на більш скромні 3,4% в місячному обчисленні.

Нові замовлення на капітальні та проміжні товари скоротилися в місячному обчисленні на 8,6% та 2,2% відповідно, а нові замовлення на споживчі товари знизилися на 0,9%, що свідчить про широку вразливість економіки.

Попит на німецькі промислові товари продовжує слабшати, що свідчить про те, що німецька економіка в кращому випадку буде стагнувати в другій половині 2024 року.

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