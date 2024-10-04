Новости 4 октября: аварийные отключения, историческое повышение налогов, экономическое бронирование

Об аварийных отключениях. Чтобы не допустить перегрузки сети в Сумской и Полтавской областях действуют аварийные отключения света.

О повышении налогов. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтении в парламенте законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.

Об экономическом бронировании. Заместитель министра экономики Виталий Киндратив на заседании финансового комитета заявил, что решение о введении экономического бронирования принято.

О деле Сенниченко. НАБУ и САП завершили расследование по делу возглавляемой экс-главой ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к убыткам государству на сумму более 700 млн грн.

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О дефиците водителей. В транспортно-логистической сфере в Украине из-за мобилизации дефицит водителей достигает 25% потребности, в сфере пассажирских перевозок в городах - до 30%.

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