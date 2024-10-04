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У двох регіонах України аварійні відключення світла – "Укренерго"

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 13:18 - Артур Крижний

Щоб не допустити перевантаження мережу у Сумській і Полтавській областях діють аварійні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі – о 10:25 в Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Про скасування графіків відключення буде повідомлено додатково.

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Водночас внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт 3 жовтня знеструмлювалась частина Сумської області.

енергетика електроенергія
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Економічна правда
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