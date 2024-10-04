У двох регіонах України аварійні відключення світла – "Укренерго"
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 13:18 -
Щоб не допустити перевантаження мережу у Сумській і Полтавській областях діють аварійні відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі – о 10:25 в Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.
Про скасування графіків відключення буде повідомлено додатково.
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Водночас внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт 3 жовтня знеструмлювалась частина Сумської області.
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