Економічне бронювання працівників буде введено – нардеп

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів на засіданні фінансового комітету заявив, що рішення про запровадження економічного бронювання ухвалене.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Кіндратів сказав, що для запровадження економічного бронювання потрібна місячна звітність за податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість чинної квартальної.

"Сказав що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей - три. Чекають "рішення політичного керівництва"", - передав Железняк слова заступника міністра економіки.

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Депутат додав, що планується перехід від критичності підприємства до критичності працівника. "Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", - додав він.

Железняк також повідомив, що комітет підтримав перехід на місячну звітність у податковому законопроєкті №11416-д. Це нібито необхідно для економічного бронювання.

Нагадаємо:

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Мінекономіки напрацьовує кілька моделей економічного бронювання, а запрацювати воно має у жовтні-листопаді.