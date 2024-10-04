Розслідування справи Сенниченка завершили: збитки державі оцінили в сотні мільйонів

НАБУ

НАБУ і САП завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Раніше, НАБУ і САП розкрили два епізоди діяльності злочинної організації:

Перший стосується корупції на державному Одеському припортовому заводі. У 2020 році ексголова ФДМУ домігся призначення лояльного директора заводу. Учасники схеми протягом травня 2020 - жовтня 2021 років незаконно продовжували угоди з підконтрольним ТОВ щодо переробки газу в аміак та карбамід, завдавши збитків на понад 600 млн грн.

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Другий епізод стосується "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії". У 2020-2021 роках угрупування укладало контракти на продаж титановмісної сировини за заниженими цінами компанії радника ексголови ФДМУ, що призвело до збитків державі на понад 111 млн грн.

Наразі серед підозрюваних (посади на момент вчинення злочину):

ексголова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко (керівник ЗО, організатор);

особа наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);

перший заступник голови ФДМУ у 2021 році;

радник голови ФДМУ;

два в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

два власники ТОВ – переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод";

одна фізична особа – співучасник злочину.

НАБУ і САП здійснюють заходи щодо розшуку підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, а також встановлюють інші епізоди діяльності злочинної організації та решту її ймовірних учасників.

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Нагадаємо:

У березні 2023 року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.

У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

У листопаді НАБУ оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку.

Українські правоохоронці відстежили місце перебування учасника групи Сенниченка за кордоном по IP-адресах входу у додаток "Дія".