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Комітет ВР рекомендував історичне збільшення податків до другого читання – нардеп

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 13:47 - Артур Крижний

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читанні у парламенті законопроєкт про історичне збільшення податків №11416-д.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У податковому законопроєкті передбачили:

  • залишили збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
  • встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи ФОП;
  • підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
  • 50% податок на банки;
  • збільшення МПЗ для земель;
  • 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
  • звільнення "кешбеку" від оподаткування;
  • перехід на помісячну звітність по ПДФО;
  • збільшення ренти на видобуток щебня;

При цьому підвищити ПДВ уряд відмовився.

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Розгляд в парламентів буде на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня, але частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт #11416-д про підвищення податків у першому читанні.

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