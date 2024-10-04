Расследование дела Сенниченко завершили: ущерб государству оценили в сотни миллионов

НАБУ

НАБУ и САП завершили расследование по делу возглавляемой экс-главой ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к убыткам государству на сумму более 700 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Ранее, НАБУ и САП раскрыли два эпизода деятельности преступной организации:

Первый касается коррупции на государственном Одесском припортовом заводе. В 2020 году экс-глава ФГИУ добился назначения лояльного директора завода. Участники схемы в течение мая 2020 - октября 2021 годов незаконно продолжали сделки с подконтрольным ООО по переработке газа в аммиак и карбамид, нанеся ущерб более чем 600 млн грн.

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Второй эпизод касается "Объединенной горно-химической компании". В 2020-2021 годах группировка заключала контракты на продажу титаносодержащего сырья по заниженным ценам компании советника экс-главы ФГИУ, что привело к убыткам государству на более 111 млн грн.

Сейчас среди подозреваемых (должности на момент совершения преступления):

экс-глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко (руководитель ЗО, организатор);

лицо приближенное к председателю ФГИУ (соорганизатор);

первый заместитель председателя ФГИУ в 2021 году;

советник председателя ФГИУ;

два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды);

и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";

два владельца ООО - победителя аукциона на АО "Одесский припортовый завод";

одно физическое лицо - соучастник преступления.

НАБУ и САП осуществляют мероприятия по розыску подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия, а также устанавливают другие эпизоды деятельности преступной организации и остальных ее вероятных участников.

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Напомним:

В марте 2023 года НАБУ объявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Сенниченко, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств государственных предприятий.

В НАБУ считают, что экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией. На самом же деле таким образом он устранял конкурентов.

В ноябре НАБУ обновило подозрение бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко – теперь его также подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен.

Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко.

Украинские правоохранители отследили местонахождение участника группы Сенниченко за рубежом по IP-адресам входа в приложение "Дія".