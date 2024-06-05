СМИ: правоохранители отследили участника преступной группы Сенниченка через приложение "Дія"

Украинские правоохранители отследили место пребывания участника группы Сенниченка за рубежом через приложение "Дія" благодаря IP-адресам, по которым выполнялся вход в систему.

Об этом сообщает издание "Эксперт" со ссылкой на решение апелляционной палаты ВАКС.

В частности, НАБУ предоставило суду информацию о том, как оно отслеживало перемещение по миру одного из соорганизаторов схемы в деле преступной группы под руководством бывшего председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко - Андрея Гмырина.

НАБУ установило, что 25 июля 2022 года Гмырин обращался в Консульство Украины в Дубае по вопросу заверения перевода и копии документов, а 27 октября 2022 - для оформления загранпаспортов своим несовершеннолетним детям. Также 23 марта 2023 года он получил загранпаспорт в консульстве Украины в Дубае.

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"IP-адреса, которые использовались Гмыриным для входа в систему "Дія", расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, Австрии, Италии, Мальдивах и Турции, что подтверждается материалами дела", - указано в решении суда.

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Напомним:

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В марте 2023 года НАБУ объявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Сенниченко, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств государственных предприятий.

В НАБУ считают, что экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией. На самом же деле таким образом он устранял конкурентов.

В ноябре НАБУ обновило подозрение бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко – теперь его также подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен.

Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко.

Экономическая правда.