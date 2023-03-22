Сенниченко выдавал себя за "разоблачителя коррупции", чтобы устранить конкурентов - НАБУ

Экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией. На самом же деле таким образом он устранял конкурентов.

Об этом утверждают представители НАБУ.

Сенниченко и его приближенное лицо, и.о. директора АО "ОПЗ" и владелец ООО "Агрогазтрейдинг" незаконно продлевали действие дополнительных соглашений о переработке газа в карбамид и аммиак на невыгодных для завода условиях.

"В то же время параллельно с реализацией коррупционной схемы к главе ФГИ обратился представитель другого потенциального поставщика для ОПЗ. С целью устранения конкурента глава ФГИ решил стать обличителем", - говорится в видео.

22 июня 2020 года он обратился с соответствующим заявлением в НАБУ. После этого должностное лицо продолжило выполнение собственных преступных планов. 23 июня Сенниченко обеспечил заключение нового договора между Одесским припортовым заводом и ООО "Агрогазтрейдинг" на невыгодных для ОПЗ условиях.

"Как впоследствии обнаружили детективы и прокуроры, о фактах предоставления неправомерной выгоды тогдашний руководитель ФГИУ сообщал, чтобы устранить "конкурентов" на "ОПЗ" и "ОГХК" и других предприятиях из сферы ФГИУ - лишь бы подконтрольная его преступной организации компания могла заработать", - говорится в релизе в НАБУ.

Напоминаем:

В июле 2020 года правоохранители задержали мужчину, который пытался дать взятку главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко. Это уже вторая попытка подкупить руководителя этого ведомства.

НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества, которая на протяжении 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".