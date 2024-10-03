Новости 3 октября: саудиты могут оставит РФ без денег на войну, "Охматдет" законсервируют
О Донецкой области и воде. Север Донецкой области останется без водоснабжения на неопределенный период в результате российских обстрелов.
О провале "Газпрома". По итогам 2023 года Газпром получил рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл.
О консервации "Охматдета". Детская больница "Охматдет" 30 сентября объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн грн и технический надзор за ними стоимостью 132 тыс грн.
О Саудовской Аравии. Москва окажется без средств для поддержки своей военной экономики, если Саудовская Аравия выполнит свои планы по увеличению добычи нефти, чтобы вернуть долю рынка.
О нефти. Нефть резко подорожала, поскольку рынок готовится к возможности, что Израиль в ответ на недавний ракетный обстрел нанесет удары по нефтяной инфраструктуре Ирана.
Эксклюзивы ЭП:
Повышение налогов, падение продаж, мобилизация и поиск работы. Интервью руководительницы ассоциации IT Ukraine
Для защиты своих интересов перед перспективой повышения налогов айтишники пугают сокращением инвестиций, падением на 30% и массовыми сокращениями. Какие у них аргументы?
Два года "еОсели": что изменилось в программе и какие новые условия предлагают украинцам
Кто и где получает больше всего кредитов на покупку собственного жилья и какие изменения произойдут в государственной программе "еОселя"?