Новости 3 октября: саудиты могут оставит РФ без денег на войну, "Охматдет" законсервируют

О Донецкой области и воде. Север Донецкой области останется без водоснабжения на неопределенный период в результате российских обстрелов.

О провале "Газпрома". По итогам 2023 года Газпром получил рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл.

О консервации "Охматдета". Детская больница "Охматдет" 30 сентября объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн грн и технический надзор за ними стоимостью 132 тыс грн.

О Саудовской Аравии. Москва окажется без средств для поддержки своей военной экономики, если Саудовская Аравия выполнит свои планы по увеличению добычи нефти, чтобы вернуть долю рынка.

Реклама:

О нефти. Нефть резко подорожала, поскольку рынок готовится к возможности, что Израиль в ответ на недавний ракетный обстрел нанесет удары по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Эксклюзивы ЭП:

Повышение налогов, падение продаж, мобилизация и поиск работы. Интервью руководительницы ассоциации IT Ukraine

Реклама:

Для защиты своих интересов перед перспективой повышения налогов айтишники пугают сокращением инвестиций, падением на 30% и массовыми сокращениями. Какие у них аргументы?

Два года "еОсели": что изменилось в программе и какие новые условия предлагают украинцам

Кто и где получает больше всего кредитов на покупку собственного жилья и какие изменения произойдут в государственной программе "еОселя"?