Частина Донеччини залишиться без водопостачання на невизначений період – ОВА

Північ Донецької області залишиться без водопостачання на невизначений період в результаті російських обстрілів.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його інформацією, 28 вересня росіяни критично пошкодили два об'єкти "Води Донбасу". Враховуючи великий обсяг пошкоджень, відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання.

"Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл", - розповів Філашкін.

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"ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення. Зараз тимчасово постачання технічної води здійснюється із річного водозабору КП Вода Донбасу", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо:

У середині вересня внаслідок бойових дій була зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ (Донецька область) отримував воду. Повідомлялося, що відновити її роботу наразі неможливо.

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