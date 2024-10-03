Ціни на нафту злетіли в очікуванні удару Ізраїля по нафтопереробці Ірану

Нафта різко подорожчала, оскільки ринок готується до можливості, що Ізраїль у відповідь на нещодавній ракетний обстріл завдасть ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate підскочила на 5,5% і досягла майже $74 за барель після того, як президента США Джо Байдена запитали, чи підтримає він удари Ізраїлю по нафтових об'єктах Ірану.

Байден відповів: "Ми обговорюємо це". На запитання щодо уточнень з боку Білого дому не було відповіді. Також Байден зазначив, що не очікує, що ізраїльська відповідь відбудеться в четвер. Світовий еталон нафти Brent піднявся до майже $77.

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Нафтова ринок стурбований останньою кризою на Близькому Сході, де вже протягом року Ізраїль протистоїть Ірану та його союзникам у Газі, Лівані, Ємені та інших країнах. Регіон забезпечує близько третини світових постачань, і трейдери побоюються, що ескалація може вплинути на потоки нафти, якщо будуть атаковані енергетичні об'єкти або заблоковані шляхи постачання.

"Той факт, що енергетична інфраструктура тепер розглядається як потенційна ціль, не є несподіванкою для ринку, але коментарі Байдена роблять цю можливість більш реальною", — сказала Ребекка Бабін, старший трейдер енергоресурсів в CIBC Private Wealth. "Були сумніви щодо того, чи справді Ізраїль завдасть ударів по нафтових об'єктах, враховуючи вплив адміністрації Байдена, яка прагне стабільних цін на нафту перед виборами".

За оцінками аналітиків Citigroup Inc., великий удар Ізраїлю по експортній потужності Ірану може вивести з ринку 1,5 мільйона барелів нафти на день. Якщо Ізраїль вдарить по меншим об'єктам, наприклад, переробні підприємства, втрати можуть становити 300 000–450 000 барелів на день.

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