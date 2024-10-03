Саудівська Аравія залишить Росію без грошей на війну, якщо обвалить ціни на нафту – Politico

Москва опиниться без коштів для підтримки своєї воєнної економіки, якщо Саудівська Аравія виконає свої плани щодо збільшення видобутку нафти, щоб повернути частку ринку.

Про це повідомляє видання Politico.

Саудівська Аравія дедалі більше розчарована через невдачі інших нафтовидобувних країн у координації скорочення постачання для підвищення цін на нафту до приблизно 100 доларів за барель (зараз ціна близько 70 доларів).

Трейдери прогнозують, що Саудівська Аравія може відповісти, збільшуючи експорт нафти, щоб захопити більшу частку ринку та отримати більше прибутку, навіть якщо ціни знизяться.

Реклама:

Ця стратегія може спричинити падіння цін на нафту і стати поганою новиною для лідера Росії Володимира Путіна. Можливий крок Саудівської Аравії становить "величезний ризик" для бюджету Росії, оскільки країна надто залежна від нафтових доходів. І це лише один із кількох непередбачуваних факторів, таких як президентські вибори в США.

Він також зазначив, що Саудівська Аравія "прекрасно розуміє, що російські компанії не дотримуються вимог щодо скорочення видобутку, тому вони розробляють власні плани".

Олександра Прокопенко, економістка та співробітниця Carnegie Endowment for International Peace, погодилася, що ставки для Кремля дуже високі.

Реклама:

"За поточних валютних курсів падіння цін на нафту на 20 доларів призведе до втрати 1,8 трильйона рублів ($20 мільярдів) доходів. Це приблизно 1 відсоток ВВП Росії", - пояснила вона.

"Уряд буде змушений обирати між скороченням витрат — що малоймовірно під час війни — або ж погодитися на інфляційний тиск і дуже високі відсоткові ставки," — додала Прокопенко.

Прибутки Росії від видобутку викопного палива також зросли на 41% лише за перше півріччя цього року, згідно з даними Міністерства фінансів РФ, попри західні санкції, запроваджені через війну в Україні.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Саудівської Аравії попередив, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+, які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво.