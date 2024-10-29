Новости 29 октября: "тысяча Зеленского", большие зарплаты в НКРЭКУ, импорт электроэнергии

Об отдельных зарплатах: Средний размер начисленной зарплаты руководства Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) увеличился за месяц на 64,8 тысячи гривен.

О "тысяче Зеленского": Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, зачем правительство запускает зимнюю еПоддержку, назвав ключевые цели.

Об импорте электроэнергии: Украина и ЕС договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 ГВт.

Об отопительном сезоне: С 30 октября в Киеве начнут отопительный сезон для жилых домов.

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О такси: Компания Bolt впервые во время полномасштабного вторжения запустила работу сервиса во время комендантского часа. Такое решение было принято по запросу местных властей.

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Как получать заоблачные пенсии без ограничений? Инструкция от прокуроров и судей

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Юридически подкованные прокуроры и судьи находят лазейки в законодательстве и обеспечивают себе высокие пенсии. Можно ли положить этому конец?