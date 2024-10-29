Як отримувати захмарні пенсії без обмежень? Інструкція від прокурорів та суддів

Скандал навколо прокурорів, що отримали статус осіб з інвалідністю, вже встиг призвести до рішення про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та відставки генерального прокурора.

Після внутрішніх перевірок виявилося, що в окремих областях понад чверть прокурорів є особами з інвалідністю. Принаймні, офіційно. Такий статус дає їм певні пільги при працевлаштуванні або переведенні на інше місце роботи, а також право отримувати чималі пенсійні виплати.

Як вдалося з’ясувати ЕП, близько 20% прокурорів вказали у своїх деклараціях, що отримували пенсійні виплати. Проте, як показало детальне заглиблення у цю тему, далеко не всі ці пенсії стосуються інвалідності.

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні налічується 525 чинних та колишніх прокурорів, які отримують пенсії по інвалідності. З них 52 особи отримали цей статус та відповідну пенсію протягом 2022-2024 років. Відтак, більшість з 6867 прокурорів-пенсіонерів отримують пенсію за вислугу років.

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За законом, пенсія прокурора (як за вислугу років, так і у випадку інвалідності) має становити 60% від його заробітної плати, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – тобто, 23610 грн.

На практиці ж пенсії прокурорів сягають десятків, а інколи й сотень тисяч гривень на місяць. Непоганий "бонус" до зарплати, який ще й не оподатковується.

Як прокурорам вдалося обійти закон та отримувати захмарні пенсії? І хто ще зловживає щедрістю держави?

Особливі пенсії

Більшості українців для виходу на пенсію необхідно досягти пенсійного віку – 60 років, а також мати 35 років трудового стажу, тобто періоду, протягом якого роботодавець платив за майбутнього пенсіонера внески до Пенсійного фонду. Якщо ці вимоги виконуються, то людина отримує право на пенсію, розмір якої становить близько 35-40% від її середньої зарплати.

Такі умови діють для більшості, але не для всіх українців. За роки незалежності законодавці створили окремі класи осіб, пенсію яких регулює не загальний закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а окремі, спеціальні законодавчі акти.

Такі спецпенсіонери можуть отримувати виплати від держави набагато раніше, ніж пересічні громадяни. Та і розмір самих виплат для них є набагато вищим, ніж в середньому по країні.

Наприклад, умови виходу на пенсію прокурорів прописані у законі "Про прокуратуру". Відповідно до нього, прокурори мають право на пенсійні виплати, маючи 25 років трудового стажу, з яких 15 років – на посадах у прокуратурі. Як вже зазначалось, закон визначає, що розмір прокурорської пенсії має становити 60% від його зарплати.

Фактично, закон дозволяє прокурорам отримувати "надбавку" до зарплати у розмірі 60%, з якої ще й не потрібно сплачувати податки. І для цього не потрібно оформлювати фіктивну інвалідність.

Проте у цієї щедрості є свої межі: свого часу законодавці внесли зміни до прокурорського закону, обмеживши максимально можливий розмір пенсії прокурорів десятьма прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році це 23610 грн на місяць.

Таке обмеження діє не лише для прокурорів, а й для всіх громадян. Проте, на відміну від більшості українців, прокурори навчилися досить ефективно його обходити: поверхневий огляд їхніх декларацій показав, що деякі з них отримують пенсії, які у рази перевищують законодавче обмеження.

Наприклад, керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини Григорій Рябенко вказав у своїй декларації за 2023 рік пенсійних виплат на понад 1 млн грн (в середньому 83,5 тис грн на місяць).

Начальник відділу Харківської прокуратури Олександр Шевченко задекларував 1,21 млн грн пенсійних виплат (101 тис грн), а заступник прокурора Рівненської області Валерій Патрикей – майже 1,4 млн грн пенсії (116,35 тис грн).

Як прокурорам вдається отримувати такі виплати?

Як обійти закон

Обійти пенсійну "стелю" прокурорам допомагають судді. При цьому працівники феміди не лише призначають пенсію, більшу за 10 прожиткових мінімумів, але й більшу за встановлені законом 60% від зарплати прокурора.

"Значна кількість прокурорів та пенсіонерів силових органів через суд оскаржують собі ще більш вигідні умови обчислення пенсій. Наприклад, її розрахунок у розмірі 90% грошового забезпечення чи заробітної плати діючого працівника відповідного органу", – повідомили ЕП у Міністерстві соціальної політики.

Ба більше, прокурори через суд вимагають у держави призначити їм пенсію, навіть не маючи необхідного трудового стажу 25 років, з яких принаймні 15 – на посадах у прокуратурі.

Переглянувши декілька судових рішень про призначення пенсій, розповідаємо як їм вдається виборювати у держави нічим не обмежені пенсії.

Спочатку прокурор звертається до органів Пенсійного фонду для того, аби йому призначили пенсію за спеціальним законом. Часто ПФУ на такі звернення відповідає відмовою, оскільки прокурор не має необхідної вислуги років.

Отримавши відмову прокурор звертається до суду, вимагаючи перерахувати його трудовий стаж, а також розрахувати пенсію, яка перевищує 60% від його заробітної плати. У своїх доводах позивачі посилаються не на діючий закон "Про прокуратуру" від 2015 року, а на закон від 1991 року, який вже втратив чинність. При чому не на останню його редакцію, а на ту яка діяла з 2001 року.

Та редакція старого закону "Про прокуратуру" визначала зовсім інші правила виходу прокурорів на пенсію. Відповідно до неї, прокурори отримували таке право, маючи 20 років трудового стажу, з яких лише 10 – на посадах у прокуратурі.

Розмір пенсійної виплати прокурора встановлювався на рівні 80% від його заробітної плати. За кожен рік роботи на цій посаді понад 10 років розмір пенсії збільшувався на 2% від зарплати, проте не більше 90% від зарплати. Тобто, пропрацювавши в органах прокуратури 15 і більше років, людина за старим законом могла претендувати на пенсію розміром 90% від своєї зарплати.

Важливий момент: ця редакція вже нечинного закону "Про прокуратуру" не встановлювала жодних обмежень на максимально допустимий розмір пенсії.

Позивачі мотивують свою вимогу тим, що коли вони починали свою трудову діяльність (зокрема, навчання на юридичних факультетах у вищих навчаних закладах) діяло інше законодавство, тому у них виникли "легітимні очікування" щодо пенсій у 80-90% від зарплати. При цьому, Конституція забороняє звужувати права громадян, а погіршення умов виходу на пенсію прокурорів якраз і є таким звуженням.

Як правило, суди з цими доводами погоджуються. Інколи вони просто скасовують рішення ПФУ про призначення пенсії та зобов'язують фонд самостійно її перерахувати. Проте частіше за все судді у своїх рішеннях самі описують, яким має бути розмір пенсії прокурора. Зокрема, так було у наступних чотирьох справах: 1, 2, 3 та 4.

У деяких випадках прокурори не зупиняються на отриманні додаткових 90% до зарплати та звертаються до суду щоразу, коли ця зарплата у них зростає, аби він зобов'язав Пенсійний фонд відповідним чином збільшувати розмір виплати.

Не прокурорами єдиними

Загалом в Україні нараховується 6867 прокурорів-пенсіонерів, значна частина яких отримує пенсію, продовжуючи працювати на своїх посадах. Так, ЕП вдалося встановити, що кожен п'ятий прокурор у своїй декларації за 2023 рік вказав, що отримував пенсію від держави. Проте така ситуація характерна не лише для цієї категорії осіб.

Крім прокурорів спеціальні пенсії від держави отримують ще й судді (які і допомагають прокурорам отримувати надвеликі виплати), колишні держслужбовці, правоохоронці та військові.

Спеціальні умови виходу на пенсію передбачені і для осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Протягом останніх кількох років держава зіткнулася з цілим шквалом позовів, у яких люди вимагають доплати до пенсії у розмірі 2-3 мінімальні зарплати. Як правило, суди задовольняють такі вимоги, посилаючись на законодавство, яке вже втратило чинність.

Крім цього, пільги при виході на пенсію держава гарантує ще низці категорій осіб. Наприклад, для тих, хто працював на роботах зі шкідливими умовами праці – так звані списки №1 та №2. Загалом, за даними Мінсоцполітики, кожен п'ятий український пенсіонер має право на ті чи інші пільгові пенсії. В Україні цей показник у рази перевищує відповідні показники у розвинених країнах.

Розмір спеціальних пенсій значно більший, ніж звичайних. У Мінсоцполітики не надали відповідні дані на жовтень 2024 року у відповідь на запит ЕП. Проте відомо, що на початку 2023 року середній розмір пенсії прокурора був у 4,5 раза більший, ніж середня пенсія в Україні, а грошове утримання суддів – у 21 раз.

Такі значні виплати створюють тиск на державний бюджет, коштом якого й оплачуються спецпенсії. При цьому, обсяги цих видатків зростають з року в рік. Так, за 9 місяців 2024 року на спецпенсії держава витратила майже 88 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (73,3 млрд грн).

До кінця цього року спецпенсії коштуватимуть бюджету майже 120 млрд грн.

Проте зростають не лише видатки держави на виплату спецпенсій, але й борги за рішеннями судів про перерахунок пенсійних виплат. Адже часто пенсіонери просять суд не просто призначити їм більшу пенсію, але й стягнути з держави кошти, які вони недоотримали у попередні періоди. Якщо на початку цього року борг за такими рішеннями судів становив 66 млрд грн, то вже у жовтні він виріс до 76 млрд грн.

Коли з'являється політична воля, то держава вміє розв'язувати навіть ті проблеми, на які десятиліттями закривалися очі. Про це свідчить приклад фіктивних інвалідностей, виданих МСЕК.

Та чи знайдеться політична воля на те, аби переглянути пенсійні привілеї правоохоронцям, силовикам та суддям?