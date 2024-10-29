Кличко назвав остаточну дату, коли почнуть включати опалення для осель Києва

Із 30 жовтня у Києві розпочнуть опалювальний сезон для житлових будинків.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Із 30 жовтня розпочинаємо в Києві опалювальний сезон для житлового фонду. Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання", - повідомив він.

Він зазначив, що таке рішення ухвалили з огляду на погодні умови та прогнози синоптиків щодо значного зниження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів.

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Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва необхідно близько 7 днів.

Нагадаємо:

Міська влада Києва не поспішатиме з початком опалювального сезону в житлових будинках задля економії газу.

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У Києві до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери, а житлові будинки почнуть підключати при температурі +8 градусів за Цельсієм.

З 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Україна накопичила 12,2 млрд кубометрів газу та 3 млн тонн вугілля, чого достатньо для проходження зими.