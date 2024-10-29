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ЄС збільшив ліміт імпорту електроенергії для України перед зимою

Вівторок, 29 жовтня 2024, 12:54 - Артур Крижний

Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

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Нагадаємо:

Дефіцит генерації взимку та відключення світла неминучі, а у найкращому випадку електроенергії не буде до 5 годин на добу.

енергетика електроенергія
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Економічна правда
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