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Bolt почне працювати у комендантську годину на запит міської влади Львова 

Вівторок, 29 жовтня 2024, 18:02 - Анастасія Дячкіна

Компанія Bolt вперше під час повномасштабного вторгнення запустила роботу сервісу під час комендантської години. Таке рішення ухвалили на запит місцевої влади. 

Про це у коментарі ЕП повідомив керівник напрямку райдхейлінгу компанії Bolt в Україні Сергій Павлик. 

"Даний запуск – це новий крок для Bolt, і ми вперше під час повномасштабного вторгнення надаємо можливість користуватися сервісом під час комендантської години, зокрема у Львові. Це рішення було прийнято у відповідь на запит Львівської міської ради та Львівської обласної військової адміністрації, щоб забезпечити безпечне переміщення людей, коли це дійсно потрібно", – зазначив Павлик. 

За його словами, рішення відновити роботу у нічний час стосується лише міста Львів, однак компанія "відкрита до співпраці з місцевими органами влади й може розглянути можливість впровадження таких послуг і в інших містах, якщо буде подібний запит".

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Читайте також: Uklon здали не ту карту. Чому сервіс таксі опинився в епіцентрі скандалу

Нагадаємо: 

У Львові запустять пілотний проєкт для виклику таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години. 

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Водії сервісів, що працюватимуть у нічний час, повинні мати перепустку, а також військово-облікові документи. Отримати перепустку можна в комендатурі. Натомість для пасажирів така перепустка не потрібна. 

Раніше Uklon був єдиним сервісом, який працював під час комендантської години. Однак після скандалу на початку року, сервіс припинив роботу у нічний час. 

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