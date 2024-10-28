"Откровенный терроризм": "Шахед" РФ пролетел критически близко от энергоблока ХАЭС

В понедельник 28 октября российский БПЛА "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В энергокомпании отметили, что с наступлением осенне-зимнего периода российские войска усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.

"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может ощутить весь континент", - подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Реклама:

Новость дополняется...