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Укр / Рус

"Откровенный терроризм": "Шахед" РФ пролетел критически близко от энергоблока ХАЭС

Понедельник, 28 октября 2024, 13:41 - Артур Крыжный

В понедельник 28 октября российский БПЛА "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В энергокомпании отметили, что с наступлением осенне-зимнего периода российские войска усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.

"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может ощутить весь континент", - подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

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АЭС война
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