"Откровенный терроризм": "Шахед" РФ пролетел критически близко от энергоблока ХАЭС
Понедельник, 28 октября 2024, 13:41 -
В понедельник 28 октября российский БПЛА "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
В энергокомпании отметили, что с наступлением осенне-зимнего периода российские войска усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.
"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может ощутить весь континент", - подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.
Реклама:
Новость дополняется...
Реклама: