Понад 100 дронів та ракет РФ пролетіло поруч з українськими АЕС за останні тижні – "Енергоатом"

За останні кілька тижнів енергетики зафіксували понад 70 дронів та понад 30 крилатих ракет РФ, що пролітали неподалік українських АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС", - йдеться уповідомленні.

Енергоатом стверджує, що такі дії Росії "становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту".

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МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.

Подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох робочих атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом.

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Економічна правда.