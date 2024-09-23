Поруч з АЕС зафіксували проліт "Шахеду": в "Енергоатомі" кажуть про імітацію атаки

Вночі 22 вересня було зафіксовано проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Як йдеться в повідомленні, російський "Шахед" міг імітувати атаку на ядерний об'єкт.

"Траєкторія польоту вказує на те, що Росія, ймовірно, намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію", – йдеться у повідомленні.

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В "Енергоатомі" розповіли, що це не перший випадок, коли РФ наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, створюючи загрозу безпеці АЕС.

"Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій", – проінформували в "Енергоатомі".

Нагадаємо:

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За останні кілька тижнів енергетики зафіксували понад 70 дронів та понад 30 крилатих ракет РФ, що пролітали неподалік українських АЕС.