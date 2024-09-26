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Возле Ровенской АЭС зафиксировали критически низкий пролет ударного беспилотника

Четверг, 26 сентября 2024, 12:19 - Артур Крыжный

Ночью 25 сентября зафиксирован пролет ударного беспилотного аппарата РФ на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"В очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС", - отмечают в "Энергоатоме".

Энергокомпания подчеркивает, что никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности.

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Напомним:

Ночью 22 сентября был зафиксирован пролет ударного беспилотника рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС.

За последние несколько недель энергетики зафиксировали более 70 дронов и более 30 крылатых ракет РФ, которые пролетали неподалеку украинских АЭС.

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энергетика война
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