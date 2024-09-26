Возле Ровенской АЭС зафиксировали критически низкий пролет ударного беспилотника

Ночью 25 сентября зафиксирован пролет ударного беспилотного аппарата РФ на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"В очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС", - отмечают в "Энергоатоме".

Энергокомпания подчеркивает, что никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности.

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Напомним:

Ночью 22 сентября был зафиксирован пролет ударного беспилотника рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС.

За последние несколько недель энергетики зафиксировали более 70 дронов и более 30 крылатых ракет РФ, которые пролетали неподалеку украинских АЭС.

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