Возле Ровенской АЭС зафиксировали критически низкий пролет ударного беспилотника
Четверг, 26 сентября 2024, 12:19 -
Ночью 25 сентября зафиксирован пролет ударного беспилотного аппарата РФ на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
"В очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС", - отмечают в "Энергоатоме".
Энергокомпания подчеркивает, что никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности.
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Напомним:
Ночью 22 сентября был зафиксирован пролет ударного беспилотника рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС.
За последние несколько недель энергетики зафиксировали более 70 дронов и более 30 крылатых ракет РФ, которые пролетали неподалеку украинских АЭС.
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