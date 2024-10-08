Дроны РФ пролетели возле украинской АЭС: "Энергоатом" говорит о возможной подготовке ударов

Российские "Шахеды" снова нарушили запретную для полетов зону вокруг Южно-Украинской АЭС, что может свидетельствовать о подготовке РФ к ударам по украинской ядерной инфраструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"В ночь с 6-го на 7-е октября два российских БПЛА были зафиксированы рядом с промышленной площадкой Южно-Украинской АЭС. Расстояние пролета "шахедов" от ядерных объектов составляло менее 10 км", - говорится в сообщении.

"Энергоатом" отмечает, что случаи фиксации российских БпЛА за последнее время кратно увеличились, что может свидетельствовать о подготовке РФ к ударам по украинской ядерной инфраструктуре.

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Напомним:

Ночью 25 сентября зафиксирован пролет ударного беспилотного аппарата РФ на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС.

Ночью 22 сентября был зафиксирован пролет ударного беспилотника рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС.

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За последние несколько недель энергетики зафиксировали более 70 дронов и более 30 крылатых ракет РФ, которые пролетали неподалеку украинских АЭС.