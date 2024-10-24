Новости 24 октября: анонс разрешений на оружие в "Дії", "Ашан" уходит из России

О "Дії". В приложении "Дія" в ближайшее время появятся 6 новых сервисов, о которых часто писали пользователи в комментариях, в частности - отображение разрешения на оружие.

Об "Ашане". Auchan, одна из немногих французских сетей, которая до сих пор работала в РФ, нашла местного покупателя для выхода из России и перешла к финальной стадии переговоров.

О частной железной дороге. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12142, который по замыслу позволит создать конкурентный рынок железнодорожных перевозок в Украине.

О заводе Bayraktar. Турецкая компания Baykar планирует завершить строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине до августа 2025 года.

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О штрафе "Приватбанка". Национальный банк применил меру воздействия к АО КБ "ПриватБанк" в виде штрафа на сумму 1,7 млн грн.

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