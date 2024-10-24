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У Раді зареєстрували законопроєкт про приватний ринок залізничних перевізників

Четвер, 24 жовтня 2024, 18:38 - Артур Крижний

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12142, який за задумом дозволить створити конкурентний ринок залізничних перевезень в Україні.

Про це йдеться на порталі Верховної Ради.

Мета законопроєкту — імплементація європейського законодавства та створення конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні.

Згідно з законопроєктом, передбачається впровадження поняття перевізників різної форми власності. Пропонується створення рівноправного доступу до залізничної інфраструктури для всіх перевізників.

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Це дозволить покращити якість послуг, створити конкуренцію та прискорити інтеграцію України в ЄС, йдеться у пояснювальній записці.

Наразі законопроєкт розглядається комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Водночас запровадження конкурентного ринку залізничних перевезень може призвести до втрати "Укрзалізницею" частки ринку.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України", який запроваджує нову модель ринку залізничних перевезень. 

залізниця
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Економічна правда
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