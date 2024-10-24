У Раді зареєстрували законопроєкт про приватний ринок залізничних перевізників
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12142, який за задумом дозволить створити конкурентний ринок залізничних перевезень в Україні.
Про це йдеться на порталі Верховної Ради.
Мета законопроєкту — імплементація європейського законодавства та створення конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні.
Згідно з законопроєктом, передбачається впровадження поняття перевізників різної форми власності. Пропонується створення рівноправного доступу до залізничної інфраструктури для всіх перевізників.
Це дозволить покращити якість послуг, створити конкуренцію та прискорити інтеграцію України в ЄС, йдеться у пояснювальній записці.
Наразі законопроєкт розглядається комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.
Водночас запровадження конкурентного ринку залізничних перевезень може призвести до втрати "Укрзалізницею" частки ринку.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України", який запроваджує нову модель ринку залізничних перевезень.