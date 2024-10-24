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Стало відомо, коли в Україні добудують завод з виробництва Bayraktar

Четвер, 24 жовтня 2024, 19:28 - Артур Крижний

Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами генерального директора Халука Байрактара, завод вже готовий на 80%, а необхідне обладнання замовлене. Початок виробництва залежатиме від розвитку війни, але об'єкт буде готовий у зазначений термін.

На заводі випускатимуть дрони Bayraktar TB2 або їхню модернізовану версію TB3, здатну нести більший вантаж.

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Минулого року доходи компанії досягли 2 мільярдів доларів, що значно більше за попередні 1,4 мільярда доларів. 90% доходів Baykar отримує від експорту, що становить третину всього оборонного та аерокосмічного експорту Туреччини.

Дрони Baykar набули міжнародної популярності після того, як їх використовували українські військові проти російських сил, а також у конфліктах в Азербайджані та Північній Африці.

Компанія стала одним із найуспішніших експортерів дронів у світі, продаючи легкі моделі TB2 і важкі Akinci у 35 країн, пише Reuters.

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