Auchan виходить з Росії: вже знайшли покупця дочірньої компанії – ЗМІ

Auchan, одна з небагатьох французьких мереж, що досі працювала в РФ, знайшла місцевого покупця для виходу з Росії та перейшла до фінальної стадії переговорів.

Про це повідомляє агентство La Lettre.

За інформацією La Lettre, мережа Mulliez веде фінальні переговори з місцевим покупцем для продажу своєї російської філії. Ім'я покупця поки що не розкривається, але підписання угоди може відбутися в найближчі тижні.

Однак компанії ще доведеться пройти через схвалення російських урядових комісій. Ці комісії дають дозвіл на продаж іноземних активів, часто намагаючись знизити ціну на користь місцевих покупців, які зазвичай близькі до Кремля.

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Auchan також прийняв політичне рішення залишитися в Україні, де у французького рітейлера 43 магазини, половина з яких — гіпермаркети.

Росія становить близько 10% доходу групи Auchan, або понад 3 мільярди євро. Продажі в Росії та Україні, які знизилися на 4,2% минулого року, вплинули на загальні результати Auchan Retail, які впали на 2%, тоді як без цих країн зростання становило б 4%. Це ще більше погіршило показники, призвівши до чистих збитків у 378 мільйонів євро за рік.

Mulliez сподіваються, що цей вихід з Росії не стане катастрофою. Якщо продавати лише активи, російська філія принесе менше 200 мільйонів євро. Однак кожен із 94 гіпермаркетів та 138 супермаркетів продається разом із будівлями, що значно збільшує вартість.

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Auchan поспішає з продажем, адже "податок на вихід", запроваджений Кремлем, зріс з 10 до 15% і може досягти 35%, згідно з російським виданням РБК.

Нагадаємо:

Компанія Ceetrus, яка входить до структури французької мережі гіпермаркетів "Ашан", закрила угоду про продаж своїх активів у Росії.