Всі розділи
Укр / Рус

Федоров анонсував нові послуги в "Дії": їх буде шість 

Четвер, 24 жовтня 2024, 12:32 - Віктор Волокіта

У застосунку "Дія" найближчим часом зʼявляться 6 нових сервісів, про які часто писали користувачі в коментарях.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мова йде про такі нові сервіси:

  1. Відображення дозволу на зброю. У Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї. 
  2. еАкциз. Важлива послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.
  3. Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.
  4. Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Працюємо над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.
  5. Повідомлення про проблеми зі зв’язком. На період знеструмлень — надважлива послуга. Зможете повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.
  6. Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

"Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання. У будь-якому разі про всі запуски повідомлятиму на своїх сторінках у соцмережах", - повідомив Федоров. 

Реклама:

Нагадаємо:

Військові облігації "Дебальцеве" й "Авдіївка" можна придбати у застосунку "Дія". 

Реклама:
Дія
Реклама:
Матеріали за темою
У Дії запустять "Цифровий рекрутинг" 15 жовтня 2024, 13:58
"Я професіонал з ухвалення непопулярних рішень у цій країні": Гетманцев про підвищення податків та детінізацію 15 жовтня 2024, 08:30
Простих рішень немає. Що робити з нестачею кадрів 10 жовтня 2024, 08:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті