Новости 23 октября: болезненные для бизнеса правительственные изменения, украинский хлопок, окружение Кипера

О "черном" списке: Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) 22 октября в очередной раз не смогла включить Россию в "черный" список.

О хлопке: В Украине завершается сбор первого урожая хлопка. В следующем году ожидается увеличение посева до 30 тысяч га.

О бронировании: Кабинет министров изменил порядок определения критически важных предприятий, позволив проверять их на соответствие установленным критериям. Таким образом правительство разрешило отменять бронирование для предприятий.

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О международной помощи: В Украину уже поступило финансирование от МВФ в 1,1 миллиарда долларов.

О Кипере: Российский бизнес в Украине на 1 миллиард гривен несмотря на санкции перешел к частному владельцу из окружения главы Одесской области Кипера.

Эксклюзив ЭП

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