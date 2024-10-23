Росію знову не внесли до "чорного" списку FATF – джерела

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) 22 жовтня вчергове не змогла включити Росію до "чорного" списку.

Про це ЕП повідомили джерела, ознайомлені з ходом засідання відповідного органу FATF, який засідав у Парижі.

За підсумками засідання, яке відбувається тричі на рік, країни-члени FATF не змогли дійти консенсусу щодо включення Росії до "чорного" списку. Про відповідні заходи Україна неодноразово просила організацію починаючи з квітня 2022 року.

У 2022 році FATF публічно оголосила, що вважає російську агресію неприйнятною та такою, яка суперечить її "основним принципам". У лютому 2023 року членство Росії у FATF безстроково призупинили.

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FATF – це організація, заснована "Групою семи" (G7), до складу якої входять 39 країн (включаючи Росію, чиє членство наразі призупинене). Крім країн G7, у FATF входять такі держави, як Китай, Індія, Південноафриканська Республіка, які наразі утримуються від запровадження санкцій та обмежень проти Росії.

Цікаво, що останнє засідання FATF, під час якого розглядали включення Росії до "чорного" списку, збіглося у часі із самітом країн БРІКС, який проходить у російській Казані.

"Чорний" список FATF

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"Чорний" список включає ті країни, які, на думку FATF, мають "істотні стратегічні вади" у їхньому нормативно-правовому регулюванні боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму. Країни, включені до "чорного" списку, становлять суттєві кримінально-правові ризики для фінансових систем, тому взаємодія з ними майже не відбувається.

Включення країни до "чорного" списку ускладнює їй можливості для міжнародної торгівлі та проведенні міждержавних фінансових транзакцій. Будь-які операції з резидентом країни з "чорного" списку проходять посилений фінансовий контроль та моніторинг.

Наразі у "чорному" списку FATF перебуває 3 країни: Північна Корея, Іран та М'янма.

Підстав для включення стає більше

Напередодні про розгляд включення Росії до "чорного" списку FATF повідомило видання Politico. Там зазначили, що на відповідному рішенні наполягають представники України.

Підстав для внесення РФ до "чорного" списку, наразі багато. Серед останніх, які на розгляд FATF надала українська сторона – тісна співпраця Росії з країнами з "чорного" списку, такими як Іран та Північна Корея, а також фінансування РФ приватних мілітарних угруповань, таких як "Група Вагнера", та їхньої протиправної діяльності.

Крім цього, українська сторона просила звернути увагу на роль Телеграм-каналів та криптовалютних операцій, які сприяють фінансуванню Росією тероризму та відмиванню грошей, отриманих від викрадених в України товарів, зокрема зернових та мінералів.

Напередодні засідання FATF ЕП зверталася до уповноваженого Президента України з питань санкцій Владислава Власюка щодо перспектив включення Росії до "чорного" списку.

"Так, це питання дійсно на порядку денному. Ми постійно надаємо нові докази того, що РФ порушує санкції ООН, зокрема у взаємодії з Північною Кореєю", – зазначив він.

У лютому 2024 року також відбулося засідання FATF, під час якого Росію теж не включили до "чорного" списку організації. Тоді з відповідним закликом до FATF зверталися українські урядовці.