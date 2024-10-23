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Укр / Рус

Україна отримала черговий транш фінансування від МВФ

Середа, 23 жовтня 2024, 11:56 - Артур Крижний

До України вже надійшло фінансування від МВФ у 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Близько 1,1 млрд доларів від МВФ вже надійшли Україні", - повідомив він.

За словами прем'єр-міністра, кошти будуть спрямовані на покриття бюджетних видатків невійськового характеру.

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Він нагадав, що Україна отримала цей транш завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів.

Шмигаль додав, що уряд уже починає спільну з МВФ роботу над наступним раундом перегляду програми фінансування.

За даними Мінфіну, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 11,3 млрд доларів виключно від МВФ.

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Нагадаємо:

Рада МВФ завершила п'ятий огляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити приблизно 1,1 мільярда доларів для України, які будуть спрямовані на підтримку бюджету.

МВФ
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Економічна правда
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