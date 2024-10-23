Російський бізнес на мільярд гривень попри санкції перейшов до оточення очільника Одещини – "Схеми"

Новим приватним власником активів Ігоря Наумця (ліворуч) став броварський бізнесмен Сергій Шапран (у центрі), пов’язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером

Бізнес російського бізнесмена в Україні Ігоря Наумця вартістю 1 мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода).

Мова про численні активи холдингу Наумця "Юнігран", який видобуває корисні копалини з кар’єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку.

Як з’ясували журналісти, новим приватним власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов’язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером.

Реклама:

Діяльність холдингу "Юнігран" потрапила у фокус уваги правоохоронців влітку 2022 року, через що активи холдингу були арештовані, а навесні 2023 року проти його власника, громадянина РФ Ігоря Наумця, були введені санкції РНБО.

Перехід активів до інших приватних рук замість конфіскації на користь держави став можливим завдяки тому, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк в порушення юрисдикції зняв із них арешт, а прокурор в останній момент відмовився від своєї ж апеляції на це рішення, а також через відсутність покарання за обхід санкцій в українському законодавстві.

У коментарі журналістам підсанкційний бізнесмен Ігор Наумець підтвердив, що Сергій Шапран обіцяв йому вирішити його "проблеми із бізнесом" в обмін на частку 50%, але зрештою нібито "рейдернув" увесь бізнес. А сам Шапран заявив "Схемам", що всі угоди, які він укладав, "є законними".

Реклама:

Як йдеться у розслідуванні, влітку 2022 року ДБР у супроводі СБУ та за процесуального керівництва ОГП відкрили кримінальну справу відносно холдингу "Юнігран" за низкою статей – від "фінансування тероризму" та "створення терористичної групи" до "ухилення від сплати податків".

За версією правоохоронців, компанія, якою "керував впливовий російський бізнесмен", займалась "незаконним видобутком з українських надр у промислових масштабах", а "свої мільйонні прибутки направляла на фінансування повномасштабної агресії рф та на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України".

Навесні 2023 року були введені санкції РНБО проти засновника "Юніграну" Ігоря Наумця, його радниці громадянки Британії Олени Калпи, на яку намагалися перезаписати активи Наумця після відкриття кримінальної справи, а також проти низки кіпрських фірм, які володіють українськими компаніями холдингу.

Наумець раніше проживав на дві країни – в Росії та Україні, де вів бізнес з видобутку копалин та продажу будматеріалів протягом десятиліть. "Юнігран" продавав українські копалини російським приватним підприємствам та державним структурам.

Як з’ясували журналісти, холдинг вивозив видобуті в Україні копалини в Росію до кінця грудня 2021-го року. Частина фірм Наумця в Росії вже ліквідована, але станом на зараз там продовжують працювати чотири компанії, пов’язані з його родиною або наближеними до нього людьми. Три фірми займаються торгівлею будматеріалами, перевезенням вантажів та управлінням нерухомістю, четверта – це приватна клініка у Московській області, якою керує донька Наумця.

"Схеми" дослідили, що два запобіжники, запроваджені українською владою – арешти та санкції – не спрацювали, адже у підсумку активи бізнесмена з паспортом РФ на мільярд гривень отримала не держава, а новий приватний власник. У кримінальній справі, в межах якої прокурори наголошували на можливій подальшій конфіскації активів, за рішенням судді Печерського суду Сергія Вовка був знятий арешт з майна, а Офіс генпрокурора відмовився від своєї ж апеляції на це рішення. В ОГП на прохання "Схем" пояснити такі дії – поки що не відповіли.

На початку 2024 року, через місяць після зняття арешту, частина майна: земельні ділянки, комплекс будівель, спецтехніка, вагони – за заниженою вартістю через ланцюжок фірм перейшла у власність структур Сергія Шапрана.

Шапран, йдеться у розслідуванні, це колишній депутат Броварської міської ради.

"Схеми" з’ясували, що задля виведення активів Шапран та один з менеджерів частини компаній Наумця Володимир Соцков створили три нові фірми "Юні Сервіс", "Юні Люкс" та "Юні Стоун Плент". Ці компанії, у свою чергу, придбали активи "Юніграну" у фірм-посередників "Мартен Локс" та "Енкрос".

У розслідуванні журналісти дослідили зв’язки броварського бізнесмена Сергія Шапрана із Олегом Кіпером – нинішнім головою Одеської обласної військової адміністрації, який до весни 2023 року був головним прокурором Києва.

Цей зв’язок простежується через бізнес-партнера Шапрана – ексдепутата Одеської обласної ради Володимира Осіпова, який також фігурує у історії з активами Наумця, і який, згідно з даними застосунку Getcontact, в деяких телефонах підписаний як "кум Кіпера". Його прізвище також прямо згадується у декларації високопосадовця за 2019 рік – Кіпер задекларував, що його дружина позичила матері Осіпова 25 мільйонів гривень.

Журналісти звернули увагу, що першою адресою реєстрації усіх трьох нових фірм Шапрана та Соцкова стала будівля в центрі Києва, яка фігурувала у ЗМІ як "об’єкт рейдерського захоплення Сергієм Шапраном за сприяння Олега Кіпера".

Ця ж будівля та комплекс по виробництву плитки на Житомирщині, який перейшов до Шапрана, стали заставою для кредитів фірмі "Нотел", пов’язаній з Володимиром Осіповим.

Нагадаємо:

Родина колишнього заступника міністра енергетики - Максима Немчинова - побудувала розкішний котедж у передмісті Києва, вартість якого сягає 35 млн грн, але в декларації таких коштів з надходжень не знайшли.