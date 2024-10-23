В Україні вперше збирають урожай бавовни: у Мінагро масштабні плани на 2025 рік

Фото: Телеграм Віталія Коваля

В Україні завершується збір першого врожаю бавовни. Наступного року очікується збільшення посіву до 30 тисяч га.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, тестові плантації висадили в Одесі навесні цього року у 8 фермерських господарствах і одній науково-дослідній ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин.

Це невеликі ділянки площею від 0,2 до 0,5 га.

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Зазначається, що аграрії отримали 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га.

Всього до України завезли п'ять сортів бавовнику: два — з США, два — з Німеччини та один — з Туреччини.

За словами міністра, наступного року очікується збільшення посіву до 30 тисяч га. Для фермерів, які візьмуться за цю справу, Мінагрополітики планує запустити відповідні програми з фінансування.

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"Бавовна - це культура, яку використовують для виробництва пороху. У військові часи така сировина для України надважлива. Окрім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію", - розповів Коваль.

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