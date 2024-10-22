Новости 22 октября: реструктуризация долга, экономия газа в Киеве

О долге Украины: Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, который приближает украинское законодательство к европейским стандартам.

Об отопительном сезоне в Киеве: Городские власти Киева не будут спешить с началом отопительного сезона в жилых домах для экономии газа.

О разрешении на авиаперевозки: Компания "Супернова Эйрлайнз" получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

О ценах на нефть: Цены на нефть снизились, когда США возобновили усилия по прекращению огня на Ближнем Востоке, а замедление роста спроса в Китае продолжало давить на рынок.

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О ликвидации налоговой в Аргентине: Офис президента Аргентины объявил о роспуске AFIP (Федеральной администрации государственных доходов) и ее замене новым "упрощенным" органом - ARCA (Агентством по сбору налогов и таможенному контролю).

Эксклюзивы ЭП:

Прокуроры с ограниченными возможностями. Сколько из них в Украине имеют статус лиц с инвалидностью?

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В органах прокуратуры может быть втрое больше лиц с инвалидностью, чем в среднем среди населения, а среди начальников - 38%.