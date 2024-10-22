Прокурори з обмеженими можливостями. Скільки з них в Україні мають статус осіб з інвалідністю?

На початку жовтня 2024 року у керівниці Хмельницького обласного медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи в робочому кабінеті виявили 100 тис дол, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вдома у посадовиці вилучили 5,24 млн дол, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти тощо. Після цього, затримання керівництва регіональних МСЕК прокотилися всією країною.

ЕП одразу проаналізувала судові вироки і виявила, що попри десятки кримінальних справ (розслідуваних, доведених до суду і де є вирок) жоден із членів МСЕК з початку великої війни не сів за ґрати: більшість отримали або дуже м’які (штрафи в кілька десятків тисяч гривень) або умовні вироки.

Примітно, що зазвичай справи в судах старанно "розвалюють" прокурори через угоди про визнання винуватості в обмін на м’яке чи суто формальне покарання.

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Згодом з'ясувалося, що це може бути не просто так. Головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що півсотні тих же прокурорів Хмельниччини, на чолі з головою Олексієм Олійником, оформили інвалідність у вже згаданої голови МСЕК та депутатки місцевої обласної ради від партії "Слуга народу" Крупи.

В Офісі Генпрокурора Андрія Костіна пообіцяли перевірити працівників не лише згаданої Хмельницької прокуратури, а й інших структурних підрозділів. 20 жовтня президент Володимир Зеленський взагалі вирішив призначити засідання РНБО і вимагав реакції правоохоронців щодо ситуації з МСЕК та оформленням фальшивих інвалідностей, зокрема прокурорами.

ЕП проаналізувала дані 8070 декларацій, які змогли ідентифікувати за 2023 рік (по посаді чи місцю роботи, де зустрічається згадування слова прокуратура). Всі декларації доступні у формі відкритих даних на сайті НАЗК. Облікова чисельність прокурорів на початок 2024 року становила приблизно 9,2 тисяч осіб, тобто вибірка становить 87%.

Далі – просто факти.

За даними Держстату, на початок 2022 року в Україні налічувалося 2,72 мільйона осіб з інвалідністю або 6,6% від усього населення країни. Під час великої війни ця цифра зросла до 3 мільйонів громадян (7,5%).

Для порівняння ми також відібрали приблизно 10 тис декларації інших силових органів (Нацполіція, БЕБ, НАБУ, ДБР і т.д.) і перевірили частку, кому призначена пенсія, що є однією з ознак наявності групи інвалідності. Серед цих працівників правоохоронних органів даний показник не перевищує 1,8%.

Натомість в прокуратурі кожен п’ятий в декларації вказав наявність пенсійних виплат.

У того, що частка пенсіонерів-прокурорів більша, ніж в середньому по країні чи в інших силових органів, є пояснення. Річ у тім, що працівники прокуратури мають законне право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, у разі наявності 25 років вислуги, зокрема стажу роботи на посадах не менше 15 років. Розмір пенсії має становити 60% суми місячної заробітної плати, але не більше 10 прожиткових мінімумів (29,2 тис грн).

Штат органів прокуратури за останні 10 років був зменшений вдвічі. А кількість їхніх пенсіонерів, наприклад, після початку великої війни, збільшилася на 30%. Таке різке зростання не може бути пояснене органічною вислугою років, крім як оформленням групи інвалідності.

За даними співрозмовників ЕП з економічного блоку уряду (які побажали не згадувати їх через сенситивність питання), лише близько 10% отримувачів пенсії за спеціальним законом "Про прокуратуру" отримують її за інвалідністю.

Зауважимо, що рядові прокурори лише в 19% декларацій вказали отримання пенсії, тоді як серед керівного складу (начальники та заступники начальників в прокуратурах) це зустрічається у 38% випадків.

В реальності це число ще більше, якщо рахувати і членів родини, як у випадку із відстороненим прокурором Хмельниччини Олексієм Олійником.

Наявність пенсій і головне їх різке зростання під час війни – питання не лише морально-етичне. На це у 2023 році пішло 288 млн грн.

Середня пенсія працівника прокуратури становить 199 тис грн на рік або 16,6 тис грн на місяць. А ще наявність пенсії за інвалідністю дає переваги під час працевлаштування і переміщення з посади на посаду і зменшує вірогідність звільнення. То ж подолати цю проблему буде не просто.