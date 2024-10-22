Ціни на нафту знизилися через уповільнення зростання попиту в Китаї

Ціни на нафту знизилися, коли США відновили зусилля щодо припинення вогню на Близькому Сході, а уповільнення зростання попиту в Китаї продовжувало тиснути на ринок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні знизилися на 19 центів, або на 0,3%, до $74,1. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у листопаді знизилися на 18 центів до $70,43 за барель у останній день торгів за цим контрактом як основним.

Більш активно торговані ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у грудні, які скоро стануть основним контрактом, втратили 14 центів, або 0,2%, до $69,9 за барель.

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І Brent, і WTI завершили торги в понеділок майже на 2% вище, компенсуючи деякі втрати після понад 7% падіння минулого тижня, на фоні безперервних бойових дій на Близькому Сході та стурбованості ринку через можливу відповідь Ізраїлю проти Ірану, що може призвести до перебоїв у постачанні нафти.

Зростання в понеділок можна пояснити технічним зняттям прибутків і покриттям коротких позицій, враховуючи ведмежий тренд на ринку нафти, де прогнози вказують на слабший попит і перенасичені ринки, сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик брокерської компанії Phillip Nova.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок вирушив на Близький Схід, намагаючись відновити переговори для припинення війни в Газі та запобігти розширенню конфлікту в Лівані.

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"Ціни на нафту коливаються у відповідь на суперечливі новини з Близького Сходу, оскільки ситуація змінюється між ескалацією та деескалацією", — сказав Сатору Йошіда, аналітик з сировинних товарів в компанії Rakuten Securities.

"Очікується зростання ринку, якщо будуть чіткіші ознаки економічного відновлення Китаю, підкріплені стимулами Пекіна та поліпшенням економіки США після зниження процентних ставок", — додав він. Однак, на його думку, зростання, ймовірно, буде обмеженим через постійну невизначеність щодо загального глобального економічного прогнозу.