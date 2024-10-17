Новости 17 октября: теневой флот РФ, мощность украинских дронов

О теневом флоте РФ: В 100 км от побережья Шотландии заметили темное пятно, которое, согласно анализу, принадлежало российскому теневому танкеру Innova, перевозившему 1 миллион баррелей нефти.

О крупном подрядчике: Движение "Манифест 42", объединяющее бизнес против неправомерного давления со стороны силовиков, заявило, что компания "Автомагистраль-Юг" искажала факты о блокировании ее деятельности правоохранительными органами.

О зиме: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима для Украины будет опасной и призвал предоставить еще ПВО.

О дронах: Украина в 10 раз увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

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