"Тіньовий" флот РФ розливає нафту у водах по всьому світу – Politico

За 100 км від узбережжя Шотландії помітили темну пляму, яка, згідно з аналізом, належала російському тіньовому танкеру Innova, який перевозив 1 мільйон барелів нафти.

Про це повідомляє видання Politico.

Innova є частиною так званого "тіньового флоту" — групи застарілих суден, які оминають західні санкції, перевозячи російську нафту та інші заборонені товари. Цей флот спричиняє екологічні катастрофи, залишаючи сліди нафтових розливів у світових водах.

Спільне розслідування Politico та SourceMaterial виявило щонайменше дев'ять випадків розливу нафти від таких суден із 2021 року. Ці випадки були зафіксовані в таких країнах, як Таїланд, В’єтнам, Італія та Мексика.

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Експерти попереджають, що ці судна працюють без належного технічного обслуговування, не мають страхування і не дотримуються міжнародних стандартів безпеки.

Такі плями часто є результатом скидання шламу — суміші нафти та води, яка утворюється під час роботи судна. Той факт, що ця речовина видно з космосу, також свідчить про наявність нафти.

Окрім того, такі кораблі часто вимикають транспондери, щоб уникнути відстеження. Виявлені розливи нафти — це лише верхівка айсберга, адже більшість інцидентів залишаються непоміченими.

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Такі інциденти, як розливи від танкерів Innova та Aruna Gulcay, що був зафіксований біля берегів Італії, демонструють масштаб проблеми. Aruna Gulcay залишив за собою нафтову пляму завдовжки 47 км.