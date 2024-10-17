"Тіньовий" флот РФ розливає нафту у водах по всьому світу – Politico
За 100 км від узбережжя Шотландії помітили темну пляму, яка, згідно з аналізом, належала російському тіньовому танкеру Innova, який перевозив 1 мільйон барелів нафти.
Про це повідомляє видання Politico.
Innova є частиною так званого "тіньового флоту" — групи застарілих суден, які оминають західні санкції, перевозячи російську нафту та інші заборонені товари. Цей флот спричиняє екологічні катастрофи, залишаючи сліди нафтових розливів у світових водах.
Спільне розслідування Politico та SourceMaterial виявило щонайменше дев'ять випадків розливу нафти від таких суден із 2021 року. Ці випадки були зафіксовані в таких країнах, як Таїланд, В’єтнам, Італія та Мексика.
Експерти попереджають, що ці судна працюють без належного технічного обслуговування, не мають страхування і не дотримуються міжнародних стандартів безпеки.
Такі плями часто є результатом скидання шламу — суміші нафти та води, яка утворюється під час роботи судна. Той факт, що ця речовина видно з космосу, також свідчить про наявність нафти.
Окрім того, такі кораблі часто вимикають транспондери, щоб уникнути відстеження. Виявлені розливи нафти — це лише верхівка айсберга, адже більшість інцидентів залишаються непоміченими.
Такі інциденти, як розливи від танкерів Innova та Aruna Gulcay, що був зафіксований біля берегів Італії, демонструють масштаб проблеми. Aruna Gulcay залишив за собою нафтову пляму завдовжки 47 км.