Тепер не тільки “шахеди”. Як Росія наростила виробництво ударних БПЛА і чим відповідають українські інженери?

За два попередні місяці Росія поставила два рекорди за кількістю випущених по Україні дронів-камікадзе типу "шахед". У серпні Повітряні сили зафіксували 789 штук, а у вересні – 1339. Раніше ці цифри коливались в межах 300-600 на місяць.

Насправді уже давно йдеться не тільки про горезвісні іранські дрони Shahed-136. Назва "шахед" стала загальним ім’ям для всіх російських БПЛА-камікадзе, які тепер ледь не щоночі тероризують українські міста та прагнуть виснажити нашу ППО перед масованими ракетними ударами.

Росіяни змогли суттєво збільшити виробництво далекобійних дронів. Ба більше, вони постійно випробовують нові тактики й технології, щоб досягати своїх цілей.

"Шахеди будують складні маршрути, уникають скупчень у польоті, намагаються атакувати беззахисні території, граються з висотами та курсом. Вони враховують розвіддані про наше ППО і обходять потенційні точки розташування мобільних груп", – написав військовослужбовець та блогер Сергій Бескрестнов "Флеш".

Все частіше "шахеди" літають навколо атомних електростанцій. Загроза зимових ударів по енергетичній інфраструктурі змушує Україну шукати способи захисту від цих безпілотників, не витрачаючи дефіцитні зенітні ракети.

Чому "шахедів" так багато

З січня по вересень 2023-го року Росія випустила по Україні 1875 далекобійних дронів-камікадзе, а цього року за такий же період – 4819.

Головна "зірка" цих російських атак – іранська розробка Shahed-136. Спочатку окупанти ввозили ці дрони напряму з Ірану вантажними літаками Іл-76. Уже в листопаді 2022-го року, після перших руйнівних ударів по українській енергетиці, окупанти почали перемовини з іранцями про купівлю технології моторних човнів Dolphin 632 – так вони зашифрували назву "шахедів".

Завдяки злитим документам стало відомо, що контракт з Іраном передбачав купівлю виробничого обладнання, технології та 6000 готових комплектів для збірки дронів упродовж двох з половиною років. Сума угоди – 1,75 млрд дол.

Вартість одного комплекту для збірки "шахеда" оцінили в 193 тис дол, однак після локалізації виробництва компонентів у Росії ціна одного безпілотника зменшилась.

Для побудови нового заводу обрали спеціальну економічну зону "Алабуга" в Татарстані – у 1100 км від лінії зіткнення. За весь час українські ударні БПЛА долітали туди лише один раз.

Західні санкції не сильно заважають росіянам виконувати план по "шахедам". Уповноважений президента з питань санкцій Владислав Власюк розповів ЕП, що у 2023 році в "шахеді" знайшли 44 компоненти виробництва західних компаній. Примітно, що в "Алабузі" відкрито з десяток вакансій на перекладачів з турецької та китайської мов, що може свідчити про налагодження імпорту компонентів через посередників із цих країн.

Загальмувати виробництво безпілотників міг би кадровий дефіцит, адже російський ОПК відчуває нестачу 160 тисяч людей, з яких 2/3 – на робітничі спеціальності. Але "Алабуга" компенсує дефіцит робочих рук масовим залученням студентів та мігрантів.

Найбільше працівників завозять з бідних країн Африки та Середньої Азії. Ймовірно, саме вони позначені у штатному розписі як "таджики" та "мулатки". "Алабуга" розгорнула велику міжнародну рекламну кампанію африканськими мовами. Як пише Associated Press, трудові мігранти не завжди усвідомлюють, що їдуть в РФ збирати озброєння.

Трофейні "шахеди" на саміті Defense Tech Valley від Brave1 ФОТО: Богдан мірошниченко

Налагодивши виробництво в Росії, місцеві інженери почали експериментувати із технологією, щоб адаптувати її під війну в Україні.

За даними одного із закритих звітів, який опинився в руках ЕП, вироблені в РФ "шахеди" мають іншу обшивку фюзеляжу, яка дозволяє зменшити собівартість та час виробництва. Встановлено і роздільну бойову частину, яка може пробивати посилені конструкції.

Також на локалізовані у Росії дрони почали ставити CRPA-антени місцевого виробництва. Це спеціальне обладнання, яке відсікає сторонні сигнали й не дає придушити супутникову навігацію дрона засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Російські CRPA-антени "Комета" здатні "відфільтрувати" перешкоди одночасно з кількох джерел, що ускладнює придушення "шахедів" засобами РЕБ.

Окрім цього, наприкінці 2023 року на них почали знаходити камери, які передавали зображення завдяки встановленим сім-картам українських операторів. А уже цього року військові знайшли "шахед" зі встановленим Starlink. Також з’являлась інформація, що росіяни застосовували екземпляр із реактивним двигуном. Наскільки масовими є ці рішення – невідомо.

Т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що використання "шахедів" з реактивними двигунами наразі немає практичного сенсу. Адже, в такому разі дрон не може нести великої кількості вибухівки, збільшується вага, зменшується бойова частина і радіус ураження.

Не "шахедами" єдиними

За підрахунками Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS), Росія вже суттєво перевиконує початковий виробничий план, вийшовши на потужність понад 400 "шахедів" на місяць. Щоправда, дослідження спирається на дані зі звітів Повітряних сил, які можуть дещо вводити в оману.

Річ у тім, що росіяни запускають по Україні не тільки дрони Shahed-136, але й модернізовані версії цього БПЛА та інші безпілотники-камікадзе власного виробництва. Вони можуть бути менш дорогими та технологічними. Але до осені у зведеннях Повітряних сил їх маркували саме як Shahed-131/136.

У кілька останніх місяців росіяни дедалі частіше використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських РЕБ та падають на землю. Для таких безпілотників у звітах Повітряних сил часто використовується новий термін – "локаційно втрачені". Наприклад, у ніч на 16 жовтня було збито 68 безпілотників і ще 61 "загубились".

"Локаційно втрачені – термін, який означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська ПС – ударні чи розвідувальні БпЛА ворога, зникають із радарів, а це в свою чергу означає, що вони або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів РЕБ Сил оборони", – пояснював УП Ігнат.

У Повітряних силах не конкретизують ці нові типи дронів, однак підкреслюють, що їхня ідентифікація проводиться спеціалістами на землі. Найчастіше серед таких згадуються дешеві БПЛА "Гербера", які виробляються росіянами у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе та хибна ціль.

Як писало видання Defence Express, попри те, що "Герберу" у РФ називають "молодшою сестрою" "шахедів", йдеться про безпілотник геть іншого типу. Сам дрон зовні схожий на Shahed, але має фюзеляж із пінопласту та зібраний з дешевих нескладних матеріалів. Через це він може "припиняти своє існування" самостійно, тобто падати без підриву.

За словами Ігната, РФ використовує велику кількість подібних засобів повітряного нападу, щоб перевантажити українську ППО та з метою проведення повітряної розвідки.

Що робитиме Україна

З вересня 2022 року по Україні випущено понад 7000 дронів типу "шахед". Весь цей час військові та інженери винаходили різні засоби протидії. Ключова задача – навчитись знищувати БПЛА-камікадзе, витрачаючи мінімальну кількість дефіцитних ракет для ППО.

Цього літа в небі з’явились українські дрони-перехоплювачі, які вже сотнями збивають російські розвідувальні ударні БПЛА чи не на всіх ключових напрямках. Зенітний FPV-дрон відрізняється від звичайного більшою швидкістю та потужнішим акумулятором для перельотів на довгі дистанції.

За даними ЕП, одразу декілька команд розробників дронів працюють над адаптацією цього рішення проти "шахедів". Для цього українські FPV-дрони мають стати ще швидшими й бути оснащеними нічними камерами.

Співзасновник компанії "Дикі Шершні", який побажав не називати свого імені, розповів ЕП, що вже у жовтні планує випробувати свій зенітний FPV у бою проти "шахедів". На його думку, інженери ще не витисли всі можливості з платформи FPV. Компанії вдалося розігнати свій дрон до швидкості 325 км на годину, що майже вдвічі перевищує крейсерську швидкість "шахеда" – 180 км/год.

Не є проблемою і набір висоти. Інший виробник зенітних дронів, "Генерал Черешня", нещодавно досяг висоти у 5840 метрів, що значно перевищує заявлену максимальну висоту польоту Shahed-136.

Фото з дрона "Генерал Черешня" Telegram-канал "Гнила черешня"

На ринку з’являються і дрони-перехоплювачі літакового типу. Один із них зветься "Багнет" від компанії Tenebris, яка теж готується до бойових випробувань на російських безпілотниках-камікадзе. У компанії розповіли ЕП, що максимальна швидкість дрона становитиме 250 км на год, а в повітрі "Багнет" здатен перебувати до 25 хв, чого має вистачити для збиття ворожої цілі.



Вартість такого дрона з нічною камерою становитиме до 3000 дол, що в десятки разів менше за вартість "шахеда".

“Багнет” на саміті Defense Tech Valley ФОТО: Богдан Мірошниченко

Дрони-перехоплювачі працюють лише в команді з невеликими радіолокаційними станціями (РЛС), які дозволяють операторам бачити на екрані розташування й висоту свого дрона та ворожої цілі. ЕП відомо, що в Україні є не тільки імпортні, але й вітчизняні зразки міні-РЛС, які уже виробляють серійно.



Щоночі за російськими "шахедами" полюють мобільні групи ППО, які озброєні кулеметами, зенітними установками та ПЗРК. Щоб збільшити ефективність їх роботи, оборонна компанія ZAVOD спільно із Нацгвардією розробила кулеметні турелі зі стабілізацією. Представник компанії розповів ЕП, що завдяки їхній технології вдалося збільшити кучність стрільби в дев'ять разів.

До турелі також є система наведення, яка дозволяє навіднику тримати тепловізійний приціл, а система сама вираховує дистанцію й необхідну позицію для ураження цілі. Оператору кулемета залишається вручну навестись на червону точку на екрані, навіть не дивлячись на небо.

Вартість такої турелі – трохи більше за 100 тис грн. Зараз на озброєнні Сил оборони їх перебуває сотні штук.

Турель зі стабілізацією компанії ZAVOD на Defense Tech Valley ФОТО: Богдан Мірошниченко

Щоб навчити операторів мобільних груп працювати ефективно і водночас не витрачати на це гроші та боєприпаси, українська компанія U-Force виробляє тренажери з VR-окулярами, які повністю імітують кулемет, його звуки, нагрів ствола та польоти "шахедів" за різних погодних умов.



За словами розробника, щоб повністю навчитись збивати дрони-камікадзе, військовому потрібно близько 70 годин тренувань. Єдиний недолік такого тренажера – він не імітує віддачу від пострілів. Однак компанія планує додати таку функцію.

VR-тренажер U-Force на саміті Defense Tech Valley ФОТО: Богдан Мірошниченко

На успішне збиття "шахедів" впливає правильне розташування підрозділів ППО. Для цього військові користуються спеціальними системами, які аналізують шляхи російських дронів-камікадзе, виводять закономірності і допомагають ефективніше розміщувати мобільні групи.



Як зазначають співрозмовники ЕП в Силах оборони, не всі такі підрозділи працюють ефективно. Трапляються випадки, коли мобільна група може не вийти на задані маршрути або дрони летять вище, ніж зазвичай. Тоді БПЛА просочуються через лінію захисту, що подекуди виливається в необхідність використання більш складних і дороговартісних систем ППО для збиття відносно дешевих цілей.

Моніторити весь повітряний простір України в режимі реального часу складно, адже для цього потрібно багато дорогих радіолокаційних станцій, які під час роботи ще й виявляють свою дислокацію. Однак інженери компанії ZVOOK знайшли альтернативне дешеве та безпечне рішення – акустичні сенсори, які реагують на характерний звук "шахедів" і передають інформацію про місцезнаходження цілі в режимі реального часу.

Зараз уже вироблено кілька сотень таких сенсорів, які розкидані по всій Україні. Вартість одного – 500 дол. Вони здатні чути ворожу ціль на відстані понад 5 км і за допомогою мобільного зв’язку передавати дані в системи ситуаційної обізнаності.

В основі роботи цих сенсорів лежить програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Розробники навчають його всім новим звукам російських безпілотників та ракет. Система здатна відрізняти їх від звуків машин, мотоциклів тощо.

Акустична система ZVOOK Мілітарний

Коли йдеться про роботу українських систем РЕБ, то саме вони найчастіше є причиною "локаційної втрати" російських БПЛА. Це означає, що ті дрони-камікадзе, які не впали самотужки через неякісну збірку, потрапили під вплив засобів радіолокаційної боротьби.

Україна серійно виробляє великі системи РЕБ, які здатні підміняти GPS-сигнал на "шахедах" і збивати їх з маршруту, змушуючи летіти в інший бік або сідати на землю. Це називається "спуфінг", і ймовірно, частина зальотів російських дронів-камікадзе у Білорусь пов’язана саме з цим.

"Уже зараз є технічна можливість створити в Україні зони, куди влучання "шахедів" є в принципі неможливим", – сказав боєць підрозділу РЕБ "Нічна Варта" в сюжеті Армія TV.

Завдяки набутому досвіду вітчизняним військовим та інженерам вдалося зменшити відсоток влучань російських безпілотників. Однак ворог продовжує адаптуватись і шукати слабкі місця в українській обороні.