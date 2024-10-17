"Автомагістраль-Південь" перекручувала факти щодо блокування поліцією – "Маніфест 42"

Рух "Маніфест 42", що об’єднує бізнес проти неправомірного тиску з боку силовиків, заявив, що компанія "Автомагістраль-Південь" перекручувала факти щодо блокування її діяльності правоохоронними органами.

Про це йдеться у заяві руху.

"Маніфест 42" заперечив заяви "Автомагістраль-Південь" після того, як поліція надала вичерпні спростування.

Було встановлено, що жодних арештів на рахунки, майно чи транспортні засоби компанії не накладалося, а робота підприємства не зазнала впливу від слідчих дій.

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У вівторок 8 жовтня компанія "Автомагістраль-Південь" заявила про зупинку робіт з фортифікації на лінії фронту через дії Нацполіції.

"Зупинені роботи на об’єктах критичної інфраструктури, а насамперед на об’єктах фортифікації вздовж лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Раніше, у Нацполіції заявили, що компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт у різних областях України.

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Невідкладні обшуки за місцями роботи й проживання службових осіб цієї компанії були проведені після отримання оперативної інформації про те, що "документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені", заявили в Нацполіції.

"Діяльність підприємства не заблоковано, воно продовжує функціонувати в штатному режимі", - зазначили раніше в Нацполіції.