Зеленський про майбутню зиму: вона буде небезпечною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутня зима для України буде небезпечна і закликав надати ще ППО.

Про це він повідомив під час візиту у Європейську раду.

"Зима наближається. А для нас зима завжди небезпечна. Тому ми підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання", - заявив він.

Зеленський зазначив, що Україні треба отримати ще системи протиповітряної оборони.

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Нагадаємо:

Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду.