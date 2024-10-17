Зеленський про майбутню зиму: вона буде небезпечною
Четвер, 17 жовтня 2024, 13:21 -
Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутня зима для України буде небезпечна і закликав надати ще ППО.
Про це він повідомив під час візиту у Європейську раду.
"Зима наближається. А для нас зима завжди небезпечна. Тому ми підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання", - заявив він.
Зеленський зазначив, що Україні треба отримати ще системи протиповітряної оборони.
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Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду.
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